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    Геннадий Орлов: «У Кокорина автопарк очень дорогих машин, и клуб это не волнует. Деньги дали – достаточно»

    Теги Зенит премьер-лига Россия светская хроника происшествия Геннадий Орлов Александр Кокорин Кокорин и Мамаев Футбол

    Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о поведении Александра Кокорина, находящегося в СИЗО.

    «Кнут и пряник – это наша система, потому что наши молодые ребята только так жизнь понимают.

    Что сейчас Кокорин? Вместо того чтобы помогать команде, которая помогла ему победить большую травму, он в «Бутырке» прозябает.

    А его надо было держать в ежовых рукавицах! Не выпускать вообще в «свободное плавание» без надзора, зная о некоторых наклонностях.

    Увы, сейчас клубы не обращают на жизнь футболиста вне тренировок и матчей почти никакого внимания. Деньги дали – этого достаточно.

    А то, что у Кокорина автопарк из четырех или пяти очень дорогих машин, никого в клубе не волнует. Но с ним же кто-то должен был поговорить: «Парень, ты что любишь – футбол? Зачем тебе это? Не отвлекайся, еще успеешь».

    Олег Блохин и Олег Веремеев, Андрей Шевченко – все школа Лобановского – даже не женились ради футбола! «Поиграйте, ребята, – говорил Валерий Васильевич. – Будьте профессионалами».

    Ребенок, супруга – они отвлекают, отбирают часть эмоций и сил, это правда. В общей массе так и есть. Бывают, конечно, счастливые исключения.

    Футбольный век недолог, и для игрока важно заработать, чтобы обеспечить на будущее себя и будущую семью. Для этого надо чем-то жертвовать.

    Да ты должен печень, как говорится, положить на алтарь побед. Чтобы было потом, на что купить лекарства, понимаете? Это правда. Нельзя иначе жить профессионалу», – сказал Орлов.

    Нелепый суд по Кокориным и Мамаеву: игроки смеялись над адвокатами, а закончилось все фразой «Что они, не могут дома сидеть?»

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