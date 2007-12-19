Геннадий Орлов: «У Кокорина автопарк очень дорогих машин, и клуб это не волнует. Деньги дали – достаточно»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о поведении , находящегося в СИЗО.

«Кнут и пряник – это наша система, потому что наши молодые ребята только так жизнь понимают.

Что сейчас Кокорин? Вместо того чтобы помогать команде, которая помогла ему победить большую травму, он в «Бутырке» прозябает.

А его надо было держать в ежовых рукавицах! Не выпускать вообще в «свободное плавание» без надзора, зная о некоторых наклонностях.

Увы, сейчас клубы не обращают на жизнь футболиста вне тренировок и матчей почти никакого внимания. Деньги дали – этого достаточно.

А то, что у Кокорина автопарк из четырех или пяти очень дорогих машин, никого в клубе не волнует. Но с ним же кто-то должен был поговорить: «Парень, ты что любишь – футбол? Зачем тебе это? Не отвлекайся, еще успеешь».

Олег Блохин и Олег Веремеев, Андрей Шевченко – все школа Лобановского – даже не женились ради футбола! «Поиграйте, ребята, – говорил Валерий Васильевич. – Будьте профессионалами».

Ребенок, супруга – они отвлекают, отбирают часть эмоций и сил, это правда. В общей массе так и есть. Бывают, конечно, счастливые исключения.

Футбольный век недолог, и для игрока важно заработать, чтобы обеспечить на будущее себя и будущую семью. Для этого надо чем-то жертвовать.

Да ты должен печень, как говорится, положить на алтарь побед. Чтобы было потом, на что купить лекарства, понимаете? Это правда. Нельзя иначе жить профессионалу», – сказал Орлов.

Нелепый суд по Кокориным и Мамаеву: игроки смеялись над адвокатами, а закончилось все фразой «Что они, не могут дома сидеть?»