Моуринью не оставил Гиггза в штабе «МЮ» из-за его романа с женой брата

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз не остался в штабе «Манчестер Юнайтед» из-за Жозе Моуринью.
Вице-президент клуба Эд Вудворд хотел сделать 45-летнего валлийца главным помощником Моуринью, вторым номером, однако португалец отказался от этой идеи.
В июне 2016 года сообщалось, что Гиггз сам отказался войти в тренерский штаб «МЮ» из-за желания быть главным тренером.
По информации The Times, именно Моуринью наложил вето на сохранение Гиггза в команде, объяснив это тем, что он не может доверять человеку, у которого на протяжении восьми лет был роман с женой брата.
Вместо Гиггза тренер сделал своим ассистентом Руя Фарию.
Вчера «Манчестер Юнайтед» уволил Жозе Моуринью. Команда, набрав 26 очков в 17 турах, занимает шестое место в АПЛ. В 1/8 финала Лиги чемпионов англичане сыграют с «ПСЖ».
Отец о Гиггзе, который спал с женой брата: «Я стыжусь его, не могу называть его имя. Семья не уважает его»