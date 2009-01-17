Отец о Гиггзе, который спал с женой брата: «Я стыжусь его, не могу называть его имя. Семья не уважает его»

Дэнни Уилсон, отец нового главного тренера сборной Уэльса Райана Гиггза, рассказал, как относится к сыну после того, как тот разрушил семью брата Родри.

У Гиггза был роман с женой брата Наташей на протяжении семи лет. В 2011 году Родри, узнав об изменах, расстался со своей супругой.

«Я даже не могу заставить себя называть его имя. Я использую выражение «экс-футболист».

Как старший он должен был прикрывать спину брата, а не вонзать в нее нож. Он обманывал брата наихудшим образом, и ему не хватало мужества извиниться за это.

Я должен быть самым гордым отцом в мире, счастливым из-за того, чего он достиг, но я стыжусь его.

Он поставил себя на первое место. Все, о чем он заботится, – это его телевизионная карьера и открытие шикарных отелей в Манчестере. Теперь, когда я вижу его по телевизору, я выключаю ящик, вся семья так делает.

Эта работа не для него. От него дурно пахнет. Тренер сборной Уэльса – человек, которого уважают в обществе.

Он мой сын, и у меня едва ли не слезы бегут из глаз, когда я говорю, моя семья не уважает его и не следит за ним», – сказал отец Гиггза.