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    Отец о Гиггзе, который спал с женой брата: «Я стыжусь его, не могу называть его имя. Семья не уважает его»

    Теги Райан Гиггз светская хроника сборная Уэльса

    Дэнни Уилсон, отец нового главного тренера сборной Уэльса Райана Гиггза, рассказал, как относится к сыну после того, как тот разрушил семью брата Родри.

    У Гиггза был роман с женой брата Наташей на протяжении семи лет. В 2011 году Родри, узнав об изменах, расстался со своей супругой.

    «Я даже не могу заставить себя называть его имя. Я использую выражение «экс-футболист».

    Как старший он должен был прикрывать спину брата, а не вонзать в нее нож. Он обманывал брата наихудшим образом, и ему не хватало мужества извиниться за это.

    Я должен быть самым гордым отцом в мире, счастливым из-за того, чего он достиг, но я стыжусь его.

    Он поставил себя на первое место. Все, о чем он заботится, – это его телевизионная карьера и открытие шикарных отелей в Манчестере. Теперь, когда я вижу его по телевизору, я выключаю ящик, вся семья так делает.

    Эта работа не для него. От него дурно пахнет. Тренер сборной Уэльса – человек, которого уважают в обществе.

    Он мой сын, и у меня едва ли не слезы бегут из глаз, когда я говорю, моя семья не уважает его и не следит за ним», – сказал отец Гиггза.

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