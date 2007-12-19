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    Алана Мамаева: «Футболисты немножко расслабились. Огромные деньги сносят голову. Кажется, что все можно купить»

    Теги премьер-лига Россия Павел Мамаев Краснодар Алана Мамаева Футбол

    Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана поделилась мнением о причинах вызывающего поведения футболистов.

    – Почему у нас резко все футболисты стали злодеями?

    – Они не стали, а немножко расслабились. В таком молодом возрасте они зарабатывают все-таки огромные деньги, гигантские, которые сносят им голову.

    Я понимаю, что это зарабатывалось трудом, но в любом случае это гигантские деньги, которые падают на молодого пацана, который не знает, куда себя деть.

    И от этого немножко сносит башню, потому что у тебя есть деньги, безнаказанность за твои действия, и ты делаешь что хочешь. Когда это раз прокатывает, два, три, массово прокатывает, вот они и делают что хотят.

    – Ты сейчас высказываешь позицию народа, что футболисты стали оборзевшими.

    – Так и есть.

    – Все, кто получает много денег?

    – Я не могу так про всех сказать. Но если смотреть в общем, в каком-то процентном соотношении, то да.

    Как можно объяснить, когда постоянно происходят ситуации и народ говорит: ну куда уже, можете себя спокойно вести, нормально адекватно или у вас с головой вообще не в порядке?

    Деньги дают расслабленность, вседозволенность, кажется, что все можно купить.

    – Во всем мире футболисты получают еще больше.

    – Но мы в России. У нас всегда так было и так будет.

    – А какая формула, чтобы эту ситуацию выпрямить?

    – Во-первых, в футбольных школах и клубах должны быть психологи, которые бы этих мальчиков правильно вели и правильные цели ставили.

    Психологи должны работать и в команде, чтобы создать команду. Например, у нас, в «Краснодаре», нет команды, у каждого своя жизнь.

    Они не могут сказать, что это команда. Они не общаются вне футбола, близких отношений у них нет. Каждый сам за себя, – сказала Мамаева на канале «Дневник хача» в YouTube.

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