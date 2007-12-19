Алана Мамаева: «Футболисты немножко расслабились. Огромные деньги сносят голову. Кажется, что все можно купить»

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана поделилась мнением о причинах вызывающего поведения футболистов.
– Почему у нас резко все футболисты стали злодеями?
– Они не стали, а немножко расслабились. В таком молодом возрасте они зарабатывают все-таки огромные деньги, гигантские, которые сносят им голову.
Я понимаю, что это зарабатывалось трудом, но в любом случае это гигантские деньги, которые падают на молодого пацана, который не знает, куда себя деть.
И от этого немножко сносит башню, потому что у тебя есть деньги, безнаказанность за твои действия, и ты делаешь что хочешь. Когда это раз прокатывает, два, три, массово прокатывает, вот они и делают что хотят.
– Ты сейчас высказываешь позицию народа, что футболисты стали оборзевшими.
– Так и есть.
– Все, кто получает много денег?
– Я не могу так про всех сказать. Но если смотреть в общем, в каком-то процентном соотношении, то да.
Как можно объяснить, когда постоянно происходят ситуации и народ говорит: ну куда уже, можете себя спокойно вести, нормально адекватно или у вас с головой вообще не в порядке?
Деньги дают расслабленность, вседозволенность, кажется, что все можно купить.
– Во всем мире футболисты получают еще больше.
– Но мы в России. У нас всегда так было и так будет.
– А какая формула, чтобы эту ситуацию выпрямить?
– Во-первых, в футбольных школах и клубах должны быть психологи, которые бы этих мальчиков правильно вели и правильные цели ставили.
Психологи должны работать и в команде, чтобы создать команду. Например, у нас, в «Краснодаре», нет команды, у каждого своя жизнь.
Они не могут сказать, что это команда. Они не общаются вне футбола, близких отношений у них нет. Каждый сам за себя, – сказала Мамаева на канале «Дневник хача» в YouTube.
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