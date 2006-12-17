Мамаев прислал жене письмо: «Я скоро выйду. Хочу только тебя»

Алана Мамаева, жена полузащитника Павла Мамаева, рассказала, что получила письмо от мужа из СИЗО.

«Хи-хи-хи, письмо пришло наконец-то. У меня счастливый эфир сегодня. Он просит прощения в каждом письме», – заявила Алана в прямом эфире в инстаграме, а затем удалила запись.

«Родная, привет! Сегодня четверг, и мы разговаривали по телефону, тебе цветы пришли. Я не знаю, почему тебе не приходят письма, но это уже пятое письмо! Проверь хорошо почту!

Насчет полиграфа я согласен! Я хочу вернуть доверие и огонь, который ты мне прислала в письме! Родная, и самое главное: я тебя люблю, хочу к тебе и хочу тебя!

Сегодня был адвокат и следователь. Если нас 18 декабря не отпустят, то до февраля точно отпустят! Так что большая часть уже прошла!

Я тебя очень хочу и только тебя, и никого в моей жизни не будет, только ты, родная! Скоро все будет! Хочу обнять тебя и чтобы дети и мы валялись в кровати!

Ни на кого внимания не обращай, кто бы что ни говорил, не реагируй. Будь с детьми, и я скоро выйду!» – говорится в письме Мамаева.

Ранее Алана несколько раз обвиняла мужа в изменах, а также в том, что он любит проститутку.

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