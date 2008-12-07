Алана Мамаева сообщила, что Боня спала с ее мужем

Жена хавбека Павла Мамаева Алана рассказала об интимной связи супруга с телеведущей и моделью Викторией Боней.

Боня вчера приняла участие в шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия 1», в котором обсуждалось продление срока содержания Павла Мамаева и под стражей.

Во время эфира она защищала футболистов. Подписчица Аланы Мамаевой в инстаграме написала об этом, на что жена игрока ответила: «Она с ним спала».

Ранее Алана Мамаева уже обвиняла мужа в изменах.

Любовница Мамаева будет свидетелем по делу, а сам Павел ходил по борделям. Новая дичь от жены