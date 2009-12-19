Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Сайт «МЮ» объявил о назначении Сульшера и.о. тренера. Позже сообщение было удалено

    Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия отставки Футбол

    Официальный сайт «Манчестер Юнайтед» сообщил о назначении бывшего форварда команды Оле-Гуннара Сульшера («Мольде») исполняющим обязанности главного тренера после отставки Жозе Моуринью.

    Манкунианцы разместили видео с победным голом норвежца в финале Лиги чемпионов-1999 с текстом «Сульшер становится нашим и.о. спустя 20 лет после требла, когда он забил ТОТ САМЫЙ гол на «Камп Ноу».

    Позже эта страница с сайта была удалена.

    Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг успела поздравить Сульшера с назначением: «Великий день для норвежского футбола. Удачи с «красными дьяволами», но позже удалила твит.

    фото: BBC.

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться