Сайт «МЮ» объявил о назначении Сульшера и.о. тренера. Позже сообщение было удалено

Официальный сайт сообщил о назначении бывшего форварда команды Оле-Гуннара Сульшера («Мольде») исполняющим обязанности главного тренера после отставки Жозе Моуринью.

Манкунианцы разместили видео с победным голом норвежца в финале Лиги чемпионов-1999 с текстом «Сульшер становится нашим и.о. спустя 20 лет после требла, когда он забил ТОТ САМЫЙ гол на «Камп Ноу».

Позже эта страница с сайта была удалена.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг успела поздравить Сульшера с назначением: «Великий день для норвежского футбола. Удачи с «красными дьяволами», но позже удалила твит.

фото: BBC.