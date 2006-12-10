Леонардо: «Ибрагимович не вернется в «Милан». Переход Фабрегаса возможен»

Директор «Милана» Леонардо оценил вероятность перехода полузащитника Франсеска Фабрегаса и заявил, что трансфер форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» не состоится.

«Ибрагимович не вернется в «Милан». Он дал слово «Гэлакси», что продлит контракт. Мы думали о переходе, но он сразу сказал, что если клуб выполнит его условия, то он останется в . Так и получилось. Могла быть красивая история, но не вышло.

Фабрегас? Рассматриваем такой вариант, оцениваем возможность, но предложения еще не делали. Пока изучаем условия», – сказал Леонардо.