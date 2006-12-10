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    Леонардо: «Ибрагимович не вернется в «Милан». Переход Фабрегаса возможен»

    Теги Милан Златан Ибрагимович Челси Франсеск Фабрегас МЛС Лос-Анджелес Гэлакси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Леонардо Футбол

    Директор «Милана» Леонардо оценил вероятность перехода полузащитника «Челси» Франсеска Фабрегаса и заявил, что трансфер форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича не состоится.

    «Ибрагимович не вернется в «Милан». Он дал слово «Гэлакси», что продлит контракт. Мы думали о переходе, но он сразу сказал, что если клуб выполнит его условия, то он останется в МЛС. Так и получилось. Могла быть красивая история, но не вышло.

    Фабрегас? Рассматриваем такой вариант, оцениваем возможность, но предложения еще не делали. Пока изучаем условия», – сказал Леонардо.

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