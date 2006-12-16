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    Тибо Куртуа: «Симеоне критикует «Реал», чтобы быть популярным среди фанатов»

    Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Лука Модрич Тибо Куртуа Футбол

    Вратарь «Реала» Тибо Куртуа поддержал одноклубника Луку Модрича, который высказался о поведении тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

    Аргентинский специалист ранее заявлял, что «Золотой мяч» должен получить Гризманн, а Куртуа получил приз лучшему голкиперу ФИФА The Best, потому что играет за «Реал».

    «Симеоне критикует «Реал», чтобы быть популярным среди болельщиков. Он всегда это делает: нападает на «Реал» за то, что он лучший в мире.

    Награда [лучшему лучшему голкиперу ФИФА The Best] не имеет ничего общего с «Реалом».

    Необходимо уважать мнение каждого, потому что у каждого есть право высказать его.

    Я играл [в «Атлетико»] три года. Когда все время сражаешься с «Реалом» – лучшей командой в мире, – то говоришь какие-то популистские вещи.

    В моем случае он сказал, что я выиграл приз [лучшему лучшему голкиперу ФИФА The Best], потому что играл за «Реал».

    Но на чемпионате мира я был еще игроком «Челси», а за лучшего вратаря голосовали еще в июле», – сказал Куртуа.

    Лука Модрич: «Симеоне постоянно подрывает авторитет «Реала» популистскими тезисами о фаворитизме»

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