Тибо Куртуа: «Симеоне критикует «Реал», чтобы быть популярным среди фанатов»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа поддержал одноклубника Луку Модрича, который высказался о поведении тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

Аргентинский специалист ранее заявлял, что «Золотой мяч» должен получить Гризманн, а Куртуа получил приз лучшему голкиперу ФИФА The Best, потому что играет за «Реал».

«Симеоне критикует «Реал», чтобы быть популярным среди болельщиков. Он всегда это делает: нападает на «Реал» за то, что он лучший в мире.

Награда [лучшему лучшему голкиперу ФИФА The Best] не имеет ничего общего с «Реалом».

Необходимо уважать мнение каждого, потому что у каждого есть право высказать его.

Я играл [в «Атлетико»] три года. Когда все время сражаешься с «Реалом» – лучшей командой в мире, – то говоришь какие-то популистские вещи.

В моем случае он сказал, что я выиграл приз [лучшему лучшему голкиперу ФИФА The Best], потому что играл за «Реал».

Но на чемпионате мира я был еще игроком «Челси», а за лучшего вратаря голосовали еще в июле», – сказал Куртуа.

Лука Модрич: «Симеоне постоянно подрывает авторитет «Реала» популистскими тезисами о фаворитизме»