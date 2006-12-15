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    Лука Модрич: «Симеоне постоянно подрывает авторитет «Реала» популистскими тезисами о фаворитизме»

    Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Лига чемпионов Диего Симеоне Лука Модрич Золотой мяч Футбол

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился мнением о поведении тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

    - Вы разочарованы недооценкой вашей игры? Симеоне считает, что Гризманн заслужил «Золотой мяч», Аллегри говорит про Роналду, Альба – про Месси.

    – Это не может разочаровывать меня, потому что мне понятно, что каждый продвигает своих игроков по той или иной причине. А мои партнеры по команде были за меня.

    Но таким образом подрывается доверие к тем, кто десять лет подряд выбирал обладателя «Золотого мяча», словно сейчас выбирают какие-то самозванцы.

    Я нормально отношусь к тому, что Симеоне говорит, что другой игрок лучше, но меня беспокоит, что ему постоянно нужно подрывать авторитет «Реала» и его игроков.

    Он использует любую возможность для этого, пытаясь объяснить трофеи «Реала» заслугами других людей.

    Я очень уважаю Диего Симеоне за все, чего он добился с «Атлетико», как очень уважаю игроков, фанатов и великий клуб «Атлетико».

    Когда нас победили, мы поздравили их. Нечестно или даже несправедливо, что наши успехи, среди которых две важных победы в финалах Лиге чемпионов против «Атлетико», сводятся к его постоянным популистским тезисам о каком-то фаворитизме в отношении «Реала», – сказал Модрич.

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