Лука Модрич: «Симеоне постоянно подрывает авторитет «Реала» популистскими тезисами о фаворитизме»

Полузащитник Лука Модрич поделился мнением о поведении тренера Диего Симеоне.

- Вы разочарованы недооценкой вашей игры? Симеоне считает, что Гризманн заслужил «Золотой мяч», Аллегри говорит про Роналду, Альба – про Месси.

– Это не может разочаровывать меня, потому что мне понятно, что каждый продвигает своих игроков по той или иной причине. А мои партнеры по команде были за меня.

Но таким образом подрывается доверие к тем, кто десять лет подряд выбирал обладателя «Золотого мяча», словно сейчас выбирают какие-то самозванцы.

Я нормально отношусь к тому, что Симеоне говорит, что другой игрок лучше, но меня беспокоит, что ему постоянно нужно подрывать авторитет и его игроков.

Он использует любую возможность для этого, пытаясь объяснить трофеи заслугами других людей.

Я очень уважаю за все, чего он добился с , как очень уважаю игроков, фанатов и великий клуб .

Когда нас победили, мы поздравили их. Нечестно или даже несправедливо, что наши успехи, среди которых две важных победы в финалах Лиге чемпионов против «Атлетико», сводятся к его постоянным популистским тезисам о каком-то фаворитизме в отношении , – сказал Модрич.