Василий Березуцкий: «Кокорин и Мамаев совершили отвратительный поступок, но они не должны сидеть в тюрьме»

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий поделился мнением о положении форварда Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которые заключены под стражу из-за нескольких эпизодов с драками.

– Я все равно на стороне и Мамаева, и Кокорина. Конечно, этот поступок абсолютно их не красит.

Я за то, чтобы они не сидели в тюрьме. И вообще за то, чтобы они ждали своего приговора просто дома. Эти люди в принципе не опасны, эти люди никуда не могут сбежать, потому что их легко найти, их все знают.

И второе: у нас невероятное количество преступлений на такой почве. И здесь, без каких-то тяжелых травм, думаю, что они в тюрьму не должны были попадать. То, что это отвратительный поступок, – это понятно.

Но они такие же проростки общества, как и люди, которые их окружают. Те же друзья, которые их не остановили. Вот на это тоже надо обращать внимание.

– А их друзья – это не проблема?

– У меня в компании бывали случаи, когда кто-то начинал себя агрессивно вести, то свои били своего, чтобы пьяный человек не натворил каких-то делов. Так намного проще.

Почему так не поступили их друзья – я не знаю. Я этого не понимаю. Но то, что эти люди не должны сидеть в тюрьме, несмотря на свой отвратительный поступок, – это сто процентов. И я надеюсь, что на следующем слушании их отпустят.

Тюрьма не делает человека хорошим. Если бы она в этом помогала – вопросов нет. Но она сделает их только хуже. В этом уверены абсолютно все. Поэтому я надеюсь, что дадут им там шесть месяцев, они отсидели четыре, день за полтора – и пошли домой. Надеюсь, это мое личное мнение, это закончится так.

Общественные работы? Это нормально. Они бы поработали три месяца, спустились бы оттуда, посмотрели, как люди зарабатывают деньги – и им больше не захотелось бы такого делать.

На них сейчас народ злится, что они заработали деньги и так себя ведут. А народ ведет себя так же, но без денег, – сказал Березуцкий в эфире программы «Инсайдеры».