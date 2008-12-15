Роман Павлюченко: «Саенко вложил миллионы долларов в какие-то поля в Африке, а друг его кинул. Сейчас выглядит как бомж»

Бывший нападающий Роман Павлюченко поделился информацией о жизни бывшего партнера по московскому клубу и сборной России Иване Саенко.

«Лучший друг сказал Саенко: давай, вложи там деньги в Африке где-то в поля какие-то. Он все, что заработал, и еще позанимал кучу, миллионы долларов, вложил. Потом этот друг взял его и кинул, и все. Он остался без всего.

Он в сборной все время крутился, многим предлагал. Это лучший друг Саенко. Он предлагал какой-то сумасшедший бизнес.

Посмотри в ютубе: Саеныч прилетает на самолете, там африканцы, танцы, носят на руках. И все, потом его обманули, и он остался без ничего.

Я вот не так давно его видел – он выглядел как бомж. Не знаю, может быть, сейчас у него все хорошо, но...», – сказал Павлюченко в программе «Инсайдеры».

«Карпину сейчас руку не пожму». Нашелся Иван Саенко