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    Роман Павлюченко: «Саенко вложил миллионы долларов в какие-то поля в Африке, а друг его кинул. Сейчас выглядит как бомж»

    Теги Спартак Иван Саенко Роман Павлюченко премьер-лига Россия Сборная России по футболу Футбол

    Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился информацией о жизни бывшего партнера по московскому клубу и сборной России Иване Саенко.

    «Лучший друг сказал Саенко: давай, вложи там деньги в Африке где-то в поля какие-то. Он все, что заработал, и еще позанимал кучу, миллионы долларов, вложил. Потом этот друг взял его и кинул, и все. Он остался без всего.

    Он в сборной все время крутился, многим предлагал. Это лучший друг Саенко. Он предлагал какой-то сумасшедший бизнес.

    Посмотри в ютубе: Саеныч прилетает на самолете, там африканцы, танцы, носят на руках. И все, потом его обманули, и он остался без ничего.

    Я вот не так давно его видел – он выглядел как бомж. Не знаю, может быть, сейчас у него все хорошо, но...», – сказал Павлюченко в программе «Инсайдеры».

    «Карпину сейчас руку не пожму». Нашелся Иван Саенко

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