Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Болельщик «Спартака» подаст встречный иск клубу за нанесенные побои Глушаковым и Фернандо

    Теги Спартак премьер-лига Россия Рапид Вена Лига Европы происшествия болельщики Денис Глушаков Фернандо ТАСС Футбол

    Болельщик «Спартака» Мирослав Голунов заявил, что намерен подать встречный иск к клубу за нанесенные ему побои футболистами Денисом Глушаковым и Фернандо. 

    Ранее сообщалось, что московский клуб намерен взыскать с него 20 тысяч евро за выбегание на поле в матче с «Рапидом» (1:2) в Лиге Европы.

    «Мне позвонил представитель клуба и предупредил, что ко мне будет заявлен иск в Тушинский суд Москвы о возмещении клубу 20 тысяч евро из-за моего появления на поле во время матча с «Рапидом».

    Мы с адвокатом решили подать встречное исковое заявление к клубу, а также попросим соответствующие органы возбудить уголовное дело о нанесении мне побоев (по ст. 116 УК РФ) футболистами Глушаковым и Фернандо. Таким образом, мы будем добиваться мирового соглашения с клубом, чтобы отказаться от взаимных претензий друг к другу

    После инцидента на поле были сняты побои, что отражено в медицинской справке», – сказал Голунов.

    Болельщик «Спартака» выбежал на поле, чтобы поговорить с Глушаковым. Тот его оттолкнул

    «Спартак» оштрафован на 28 тысяч евро после игры с «Рапидом». Клуб может предъявить иск выбежавшему на поле фанату

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться