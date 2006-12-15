Болельщик «Спартака» подаст встречный иск клубу за нанесенные побои Глушаковым и Фернандо

Болельщик Мирослав Голунов заявил, что намерен подать встречный иск к клубу за нанесенные ему побои футболистами Денисом Глушаковым и Фернандо.

Ранее сообщалось, что московский клуб намерен взыскать с него 20 тысяч евро за выбегание на поле в матче с «Рапидом» (1:2) в .

«Мне позвонил представитель клуба и предупредил, что ко мне будет заявлен иск в Тушинский суд Москвы о возмещении клубу 20 тысяч евро из-за моего появления на поле во время матча с .

Мы с адвокатом решили подать встречное исковое заявление к клубу, а также попросим соответствующие органы возбудить уголовное дело о нанесении мне побоев (по ст. 116 УК РФ) футболистами Глушаковым и . Таким образом, мы будем добиваться мирового соглашения с клубом, чтобы отказаться от взаимных претензий друг к другу

После инцидента на поле были сняты побои, что отражено в медицинской справке», – сказал Голунов.

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