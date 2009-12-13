Гендиректор «Ахмата»: «Пригласим Глушакова на 30 тысяч рублей после завершения контракта, если он будет в форме»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о том, что капитан Денис Глушаков может перейти в клуб из Грозного.

– Что скажете о словах Глушакова?

– Конечно, такие заявления комментировать не хочется. Это его личное дело – общение с супругой.

Когда у него истечет срок соглашения, мы с радостью пригласим Дениса в нашу команду на зарплату в 30 тысяч рублей. Разумеется, если он будет в форме.

– Однако в словах Глушакова явный намек на то, что может использовать серые схемы в расчетах с футболистами. Все же понимают, что реальная зарплата Глушакова намного превышает 30 тысяч рублей. Не поставил ли он под удар репутацию вашего клуба?

– Он ничью репутацию под удар не ставит. Скорее своей репутацией рискует.

Если Глушаков заявит открыто о каких-то нарушениях в , мы подадим на него в суд – и пусть обосновывает свои слова.

У человека, очевидно, сложные взаимоотношения с женой, поэтому не стоит на это обращать внимание. Но, повторюсь, если по истечении контракта со «Спартаком» он будет в здравом уме и хорошей физической форме, то за 30 тысяч рублей мы его всегда возьмем, – сказал Айдамиров.

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