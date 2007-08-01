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    Российские клубы впервые с сезона-2007/08 не вышли в евровесну из группового раунда ЛЧ

    Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Лига чемпионов Лига Европы Футбол

    Российские клубы впервые с сезона-2007/08 не вышли из группового раунда Лиги чемпионов в еврокубковую весну.

    «Локомотив» и ЦСКА заняли в своих группах последние места и не сумели пробиться ни в плей-офф Лиги чемпионов, ни в 1/16 финала Лиги Европы.

    В сезоне-2007/08 в групповой стадии Лиги чемпионов участвовал ЦСКА, который занял последнее место в группе с «Интером», «Фенербахче» и ПСВ и завершил выступление в еврокубках. В следующих сезонах российские клубы выходили или в следующий раунд Лиги чемпионов, или в плей-офф Кубка УЕФА/Лиги Европы.

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