Российские клубы впервые с сезона-2007/08 не вышли в евровесну из группового раунда ЛЧ

Российские клубы впервые с сезона-2007/08 не вышли из группового раунда Лиги чемпионов в еврокубковую весну.

«Локомотив» и ЦСКА заняли в своих группах последние места и не сумели пробиться ни в плей-офф Лиги чемпионов, ни в 1/16 финала Лиги Европы.

В сезоне-2007/08 в групповой стадии Лиги чемпионов участвовал ЦСКА, который занял последнее место в группе с «Интером», «Фенербахче» и ПСВ и завершил выступление в еврокубках. В следующих сезонах российские клубы выходили или в следующий раунд Лиги чемпионов, или в плей-офф Кубка УЕФА/Лиги Европы.