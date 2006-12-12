«Реал» – ЦСКА – 0:2. Чалов! Щенников!

«Реал» принимает в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

ЦСКА для выхода в плей-офф Лиги Европы в Мадриде нужно сыграть лучше, чем «Виктория» дома сыграет с «Ромой».

У чехов преимущество по личным встречам, поэтому армейцам нужна ничья в случае поражения «Виктории» и победа в случае ничьей в Пльзени. Поражение «Ромы» лишит ЦСКА возможности продолжить выступление в еврокубках.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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