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    «Реал» – ЦСКА – 0:2. Чалов! Щенников!

    Теги ЦСКА Реал Мадрид Лига чемпионов Футбол

    «Реал» принимает ЦСКА в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    ЦСКА для выхода в плей-офф Лиги Европы в Мадриде нужно сыграть лучше, чем «Виктория» дома сыграет с «Ромой».

    У чехов преимущество по личным встречам, поэтому армейцам нужна ничья в случае поражения «Виктории» и победа в случае ничьей в Пльзени. Поражение «Ромы» лишит ЦСКА возможности продолжить выступление в еврокубках.

    Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. 

    Реал Мадрид Испания – ЦСКА Россия 0:2 (второй тайм)
    Дата проведения
    12 декабря, 20.55, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 37 Чалов, 0:2 – 43 Щенников.
    Реал МадридКуртуа, Вальехо, Марсело, Одриосола, Хавьер Санчес, Льоренте, Вальверде, Иско, Асенсио, Винисиус Жуниор, Бензема (Бэйл, 46).
    ЦСКААкинфеев, Родриго Бекао, Магнуссон, Щенников, Набабкин, Обляков, Бистрович, Сигурдссон, Влашич, Фернандес, Чалов.

    Таблица ЛЧ

    Статистика ЛЧ

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