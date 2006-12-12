«Реал» – ЦСКА – 0:2. Чалов! Щенников!

«Реал» принимает ЦСКА в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
ЦСКА для выхода в плей-офф Лиги Европы в Мадриде нужно сыграть лучше, чем «Виктория» дома сыграет с «Ромой».
У чехов преимущество по личным встречам, поэтому армейцам нужна ничья в случае поражения «Виктории» и победа в случае ничьей в Пльзени. Поражение «Ромы» лишит ЦСКА возможности продолжить выступление в еврокубках.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 12 декабря, 20.55, «Сантьяго Бернабеу»
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Реал Мадрид –
Куртуа, Вальехо, Марсело, Одриосола, Хавьер Санчес, Льоренте, Вальверде, Иско, Асенсио, Винисиус Жуниор, Бензема (Бэйл, 46).
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