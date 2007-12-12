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    «Спартак» может приобрести хавбека «Леванте» Барди

    Теги Спартак премьер-лига Россия Валенсия Леванте Ла Лига возможные трансферы РБ Лейпциг Энис Барди Чемпионат.com Футбол

    «Спартак» интересуется полузащитником «Леванте» Энисом Барди.

    Клуб может подписать футболиста в зимнее трансферное окно, но еще не договорился о стоимости трансфера.

    Сообщается, что испанский клуб запросил не менее 20 миллионов евро за игрока, «Спартак» пока не готов платить больше 13.

    Также 23-летним македонцем интересуются «РБ Лейпциг» и «Валенсия».

    В текущем сезоне Ла Лиги Барди сыграл в 14 матчах, в которых забил один гол и отдал два голевых паса.

    Его контракт с «Леванте» истекает в 2022 году.

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