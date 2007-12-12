«Спартак» может приобрести хавбека «Леванте» Барди

интересуется полузащитником «Леванте» Энисом Барди.

Клуб может подписать футболиста в зимнее трансферное окно, но еще не договорился о стоимости трансфера.

Сообщается, что испанский клуб запросил не менее 20 миллионов евро за игрока, пока не готов платить больше 13.

Также 23-летним македонцем интересуются «РБ Лейпциг» и .

В текущем сезоне Ла Лиги Барди сыграл в 14 матчах, в которых забил один гол и отдал два голевых паса.

Его контракт с истекает в 2022 году.