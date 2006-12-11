Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Никола Влашич: «Я бы остался в ЦСКА, если бы это зависело только от меня»

    Теги ЦСКА Эвертон премьер-лига Россия премьер-лига Англия Никола Влашич Футбол

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что хотел бы остаться в России по окончании срока его аренды из «Эвертона».

    «Я очень доволен и рад, что нахожусь в ЦСКА. Действительно считаю, что я у себя дома, это моя команда. И если бы решение зависело только от меня, это был бы очень легкий выбор. Я сказал бы «да» и остался бы футболистом ЦСКА.

    Но, к сожалению, здесь еще несколько заинтересованных сторон. В частности, надо понять позицию «Эвертона», как он относится к этой ситуации, что думают они. В этом вопросе я сам себе не принадлежу.

    Давайте дождемся лета, посмотрим, каким будет решение всех сторон. Пока я заинтересован в том, чтобы выиграть чемпионат России. Я действительно хочу завоевать титул и приложу для этого максимум усилий.

    Поэтому все мысли мои сейчас о том, как провести хорошо предсезонную подготовку и весеннюю часть турнира, чтобы стать чемпионом России. Как минимум до лета я точно с вами», – сказал Влашич.

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться