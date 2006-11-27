Гинер о выкупе Влашича: «Думаю, и ЦСКА, и ему это интересно»

Президент ЦСКА Евгений Гинер оценил вероятность приобретения полузащитника на постоянной основе. Права на хорвата принадлежат «Эвертону».

— Есть смысл говорить о выкупе Влашича, учитывая, что каждый хороший матч повышает его стоимость?

— Дело не в том, что стоимость растет или уменьшается. У нас был разговор с , что мы берем Влашича на год или два в аренду, а опцию выкупа нам не прописывают. Согласятся они или нет — не знаем. Мы еще не разговаривали.

— ЦСКА это было бы интересно?

— Думаю, и нам, и самому Влашичу это интересно. Как я сказал, Саша [Головин] мог, как Влашич, оказаться в АПЛ, но на скамейке. При этом это игроки высокого уровня. Прийти туда и сразу начать играть тяжело, – сказал Гинер в эфире телеканала «Россия 24».