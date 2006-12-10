Сергей Семак: «То, что отрыв у «Зенита» есть – уже хорошо. В РПЛ пятерка команд, сравнимых по силам»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги осенне-зимней части чемпионата России.
– То, что отрыв есть (1 очко – прим. Sports.ru) – уже хорошо, всегда хочется большего.
В этом чемпионате есть пять команд, которые время от времени демонстрируют свою силу или находятся на спаде.
Мы начали неплохо, потом хороший отрезок провели «Локомотив», «Краснодар». Все меняются. Есть пятерка команд, которые сравнимы по силам.
Играть еще много. Конечно, поражение не добавляет настроения и позитива, но что делать – будем работать и готовиться к следующим матчам.
– Для вас это важный опыт, этот отрезок в чемпионате? Да, была работа в «Уфе», но в «Зените» требования выше.
– Работа есть работа, она везде одинаковая, везде тренер испытывает давление за место и результат.
К этому надо быть готовым, работать и делать максимум того, что ты можешь, – сказал Семак в программе «8-16» на телеканале «Матч Премьер».
«Зенит», «Краснодар» и «ЦСКА» уходят на зимний перерыв в зоне ЛЧ, «Спартак» и «Локо» – ЛЕ, «Енисей» и «Анжи» стоят на вылет