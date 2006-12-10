Сергей Семак: «То, что отрыв у «Зенита» есть – уже хорошо. В РПЛ пятерка команд, сравнимых по силам»

Главный тренер Сергей Семак подвел итоги осенне-зимней части чемпионата России.

– То, что отрыв есть (1 очко – прим. Sports.ru) – уже хорошо, всегда хочется большего.

В этом чемпионате есть пять команд, которые время от времени демонстрируют свою силу или находятся на спаде.

Мы начали неплохо, потом хороший отрезок провели , «Краснодар». Все меняются. Есть пятерка команд, которые сравнимы по силам.

Играть еще много. Конечно, поражение не добавляет настроения и позитива, но что делать – будем работать и готовиться к следующим матчам.

– Для вас это важный опыт, этот отрезок в чемпионате? Да, была работа в «Уфе», но в требования выше.

– Работа есть работа, она везде одинаковая, везде тренер испытывает давление за место и результат.

К этому надо быть готовым, работать и делать максимум того, что ты можешь, – сказал Семак в программе «8-16» на телеканале «Матч Премьер».

«Зенит», «Краснодар» и «ЦСКА» уходят на зимний перерыв в зоне ЛЧ, «Спартак» и «Локо» – ЛЕ, «Енисей» и «Анжи» стоят на вылет