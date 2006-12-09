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    Кирилл Кокорин: «Расстраиваться из-за этих людей не стоит. Мы справимся, а вот их совесть – сомневаюсь»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Кирилл Кокорин Футбол

    Кирилл Кокорин, брат форварда «Зенита» Александра Кокорина, прислал письмо из СИЗО редактору Радио «Комсомольская правда».

    Согласно решению суда, Кокорин-младший вместе с братом и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым остались под стражей до 8 февраля как обвиняемые по делам о драках в центре Москвы.

    «Да ладно, все хорошо. Все живы, здоровы – это самое главное. Расстраиваться из-за этих людей не стоит! Мы справимся, а вот их совесть – сомневаюсь.

    Дальше будем работать и стараться что-то делать! Просто так нас не сломать. Всем добра! Спасибо», – написал Кокорин-младший.

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