Кирилл Кокорин: «Расстраиваться из-за этих людей не стоит. Мы справимся, а вот их совесть – сомневаюсь»

Кирилл Кокорин, брат форварда Александра Кокорина, прислал письмо из СИЗО редактору Радио «Комсомольская правда».

Согласно решению суда, Кокорин-младший вместе с братом и полузащитником Павлом Мамаевым остались под стражей до 8 февраля как обвиняемые по делам о драках в центре Москвы.

«Да ладно, все хорошо. Все живы, здоровы – это самое главное. Расстраиваться из-за этих людей не стоит! Мы справимся, а вот их совесть – сомневаюсь.

Дальше будем работать и стараться что-то делать! Просто так нас не сломать. Всем добра! Спасибо», – написал Кокорин-младший.

Суд считает Кокорина и Мамаева ОПГ. Это какая-то чушь