Ультрас «Шальке» потребовали освободить россиянина, приговоренного к 14 годам тюрьмы за попытку подорвать автобус «Боруссии»

Болельщики во время рурского дерби с «Боруссией» Дортмунд (1:2) вывесили баннер в поддержку россиянина Сергея Веннергольда.

Баннер принадлежит националистической ультрас-группировке Hugos.

Надпись на нем гласила: «Смерть ! Свободу Сергею В!».

Веннергольд обвинялся в изготовлении самодельных бомб и их подрыве 11 апреля 2017 года возле автобуса дортмундской «Боруссии», которая направлялась на матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако».

В результате подрыва были разбиты стекла автобуса, защитник Марк Бартра и один полицейский получили травмы.

По версии следствия, обвиняемый рассчитывал заработать на разнице курса бумаг. Его приговорили к 14 годам заключения.

Суд приговорил к 14 годам тюрьмы обвиняемого в подрыве автобуса «Боруссии» Д