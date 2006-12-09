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    Ультрас «Шальке» потребовали освободить россиянина, приговоренного к 14 годам тюрьмы за попытку подорвать автобус «Боруссии»

    Теги Шальке Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Лига чемпионов происшествия болельщики Футбол

    Болельщики «Шальке» во время рурского дерби с «Боруссией» Дортмунд (1:2) вывесили баннер в поддержку россиянина Сергея Веннергольда.

    Баннер принадлежит националистической ультрас-группировке Hugos.

    Надпись на нем гласила: «Смерть «Боруссии»! Свободу Сергею В!».

    Веннергольд обвинялся в изготовлении самодельных бомб и их подрыве 11 апреля 2017 года возле автобуса дортмундской «Боруссии», которая направлялась на матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако».

    В результате подрыва были разбиты стекла автобуса, защитник Марк Бартра и один полицейский получили травмы. 

    По версии следствия, обвиняемый рассчитывал заработать на разнице курса бумаг. Его приговорили к 14 годам заключения.

    Суд приговорил к 14 годам тюрьмы обвиняемого в подрыве автобуса «Боруссии» Д

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