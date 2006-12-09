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    Олег Кононов: «Не вижу ничего такого в игре «Вильярреала». Не такой уж сильный соперник»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Вильярреал Лига Европы Олег Кононов Футбол

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с «Вильярреалом».

    Москвичей устроит только победа. Любой другой результат не позволит команде выйти в плей-офф турнира.

    — Чего ждете от матча с «Вильярреалом»?

    — Игра будет непростой, тем более что это выездной матч. Но мне нравится, что мы с каждой игрой все более становимся единым целым.

    У нас большой стимул победить, чтобы выйти дальше. Плюс наконец-то есть небольшая пауза, когда можно подготовиться к этой игре. В том числе тактически.

    — Будете ли вы пытаться играть с испанцами первым номером?

    — Все будет зависеть от, того насколько мы будем настойчивы в атаке. Не вижу ничего такого в игре «Вильярреала», чтобы мы не могли его победить.

    Но от обороны мы играть не будем. Не такой уж это сильный соперник. Матч в Москве это показал, – сказал Кононов.

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