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    Месси с 2014 года забил 19 голов со штрафных в Ла Лиге. Больше всех в Европе. У 6 игроков «Юве» 18 мячей

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    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сделал дубль в матче 15-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом» (4:0).

    Оба мяча 31-летний аргентинец забил прямыми ударами со штрафных, сделав это впервые в одном матче примеры.

    Это 8-й и 9-й голы Месси со штрафных в 2018 году. Он лидирует по этому показателю среди всех команд и игроков топ-5 лиг Европы.

    В тройку также входят Энис Барди («Леванте», 4 гола со штрафных) и Мемфис Депай («Лион», 3 гола).

    С 1 января 2014 года Месси забил 19 голов в Ла Лиге со штрафных. К этому показателю подобрался только «Ювентус» (18 голов), но за него забивали 6 разных футболистов – Пауло Дибала (8), Миралем Пьянич (4), Андреа Пирло (3), Карлос Тевес, Поль Погба и Федерико Бернардески (все – по 1 голу).

    За этот отрезок «Барселона» забила 24 гола со штрафных (19 – Месси), «Ювентус» – 18, «Лион», «Реал» и «Рома» – по 14, «Бавария» – 13.

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