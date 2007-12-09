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    Гвардиола о поражении от «Челси»: «В целом мы выглядели фантастически»

    Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола похвалил команду за игру в матче 16-го тура АПЛ с «Челси» (0:2).

    – Неудачный день для «Ман Сити».

    – Мы проиграли, если вы об этом, но вы не видели игру. «Челси» – хорошая команда, у них хорошие игроки. Но первый тайм был невероятным, мы играли исключительно.

    В целом мы выглядели фантастически. Мне не о чем жалеть. Мы приехали и продемонстрировали, что хотим победить.

    Мы создавали моменты. У них был один шанс на 44-й минуте, и мы пропустили. Порой такое случается.

    Мы были лучше, создавали моменты, «Челси» не мог играть так, как хотел бы. Они привыкли владеть мячом 75% времени, но не могли добиться этого.

    И после всего этого, на этом уровне и в Лиге чемпионов, класс соперников означает, что им достаточно полумомента, чтобы забить. Такова реальность.

    Мы всегда извлекаем уроки как из побед, так и из поражений, – сказал Гвардиола.

    Пеп впервые проиграл Сарри. Но все равно сказал, что «Ман Сити» был великолепен

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