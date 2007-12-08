Экс-врач «Спартака»: «Шесть разрывов крестообразных связок – вина тренерского штаба Карреры»

Бывший врач Лю Хуншэнь прокомментировал травму защитника команды Андрея Ещенко, порвавшего крестообразную связку колена.

«Это самая тяжелая травма. Она связана, во-первых, с нагрузками, неправильной физической готовностью футболиста.

Во-вторых, нужно вовремя ставить физическую готовность. Сезон начинается, и нагрузка увеличивается, в середине сезона нужно дать меньшую нагрузку, а к концу сезона форму нужно просто держать.

Сам футболист должен говорить, что чувствует дискомфорт. Не надо терпеть и играть, нужно вовремя подойти к врачу и сказать о болях, дискомфорте.

Если за полтора года в команде шесть диагнозов с разрывами крестообразных связок, то это вина тренерского штаба Карреры (ранее травмы получали , Артем Тимофеев, Георгий Тигиев, Георгий Джикия и – прим. Sports.ru). Кононов только пришел, и он тут ни при чем», — сказал Хуншэнь.