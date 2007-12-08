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    Экс-врач «Спартака»: «Шесть разрывов крестообразных связок – вина тренерского штаба Карреры»

    Теги Спартак Лю Хуншэнь Андрей Ещенко премьер-лига Россия травмы Георгий Джикия Роман Зобнин Артем Тимофеев Массимо Каррера Георгий Тигиев Самюэль Жиго Футбол

    Бывший врач «Спартака» Лю Хуншэнь прокомментировал травму защитника команды Андрея Ещенко, порвавшего крестообразную связку колена.

    «Это самая тяжелая травма. Она связана, во-первых, с нагрузками, неправильной физической готовностью футболиста.

    Во-вторых, нужно вовремя ставить физическую готовность. Сезон начинается, и нагрузка увеличивается, в середине сезона нужно дать меньшую нагрузку, а к концу сезона форму нужно просто держать.

    Сам футболист должен говорить, что чувствует дискомфорт. Не надо терпеть и играть, нужно вовремя подойти к врачу и сказать о болях, дискомфорте.

    Если за полтора года в команде шесть диагнозов с разрывами крестообразных связок, то это вина тренерского штаба Карреры (ранее травмы получали Роман Зобнин, Артем Тимофеев, Георгий Тигиев, Георгий Джикия и Самюэль Жиго – прим. Sports.ru). Кононов только пришел, и он тут ни при чем», — сказал Хуншэнь.

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