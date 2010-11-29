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    РФС арендует оборудование для VAR на полуфиналы и финал Кубка России

    Теги премьер-лига Россия Олимп Кубок России РФС судьи видеоповторы Матч ТВ Леонид Калошин Футбол

    Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин рассказал о проведении тестовых мероприятий по внедрению видеоповторов.

    - Все ли стадионы у нас позволяют качественно работать с системой VAR?

    – Если говорить глобально, перед матчами буду разговаривать с лигой, клубами и телевещателем о том, есть ли возможность установки дополнительных камер в других местах - на линии ворот или штрафной.

    - Но некоторые стадионы могут это не позволять.

    – Сама система VAR подразумевает использование всех камер телевизионного вещателя. Смысл в том, чтобы зритель имел доступ к такому же ракурсу, как видеоассистент.

    Например, человек по телевизору видит, что, допустим, судья должен назначить пенальти. Помощник арбитра тоже должен обладать этим ракурсом. Но если в какой-то точке камера не стоит, то не видно как телезрителю, так и видеоассистенту. В этом и есть смысл VAR: чтобы все были в одинаковых условиях.

    - Как будет происходить тестирование VAR в полуфиналах Кубка?

    – Этот вопрос в стадии проработки. Но по этим матчам РФС берет на себя обязательства и сделает все возможное в плане их подготовки и проведения.

    Какое-то необходимое оборудование будет установлено на стадионах, но на сегодняшний день речи о покупке системы не идет.

    Если мы говорим применительно к кубковым и стыковым матчам, это однозначно аренда. А в каком это будет формате - централизованная комната или на каждом стадионе, эти вопросы прорабатываются, – рассказал Калошин.

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