Адвокат Кокорина: «Ребята находятся под стражей незаконно»

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего Александра Кокорина, прокомментировала решение суда о продлении срока содержания футболиста под стражей.

«Вердикт ожидаемый. Когда шла сюда, дала короткий комментарий, сказав, что у нас самые плохие надежды. Мы будем обжаловать. Нам не давали говорить, вы сами все слышали и видели своими глазами. Более того, непонятно, когда судья зачитал свое постановление, он даже не разграничил роль каждого в этом, как он назвал, «тяжком» преступлении, которое вменяется ребятам.

Все это грустно и печально. Отвечать нужно за содеянное, а ребята на сегодняшний день, по нашему мнению, по мнению всей защиты и по всем доказательствам, которые имеются в деле, находятся под стражей незаконно.

Трудно сказать, с чем связан обвинительный уклон дела. И в зале суда, и сейчас мы утверждаем, что будем настаивать на том, что потерпевшие не дают правдивых показаний. На этом и строится обвинение. Абсолютно непонятно, с чем связан обвинительный уклон. Может быть, с тем, что с самого начала из этого была раздута такая история. Может быть, это показательная порка, казнь на Дворцовой площади», – сказала Стукалова.

Кокорин и Мамаев останутся в СИЗО – возможно, даже до апреля