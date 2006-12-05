Кононов начал в «Спартаке» с 2 побед в 4 матчах

В рамках Олимп Кубка России «Спартак» в 1/4 финала сыграл вничью с «Уралом» (1:1).
Новый главный тренер московского клуба Олег Кононов в четырех стартовых матчах одержал две победы в РПЛ – над «Крыльями Советов» (3:1) и «Локомотивом» (2:1), уступил «Рапиду» (1:2) в Лиге Европы и сегодня сыграл вничью.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча «Спартак» – «Урал».
Ответная встреча запланирована на 24 февраля.
- Дата проведения
- 5 декабря, 19.30, «Открытие Арена»
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Спартак –
Максименко, Джикия, Кутепов, Рассказов, Комбаров (Ташаев, 81), Мельгарехо (Педро Роша, 71), Тимофеев (Попов, 65), Глушаков, Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано.
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Урал –
Годзюр, Ароян, Меркулов, Кулаков, Брызгалов, Егорычев (Жигулев, 68), Бавин, Бикфалви, Димитров, Эль-Кабир, Ильин (Панюков, 85).