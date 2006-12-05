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    Кононов начал в «Спартаке» с 2 побед в 4 матчах

    Теги Спартак премьер-лига Россия Олимп Кубок России Урал Олег Кононов Владимир Ильин Софьян Ханни Футбол

    В рамках Олимп Кубка России «Спартак» в 1/4 финала сыграл вничью с «Уралом» (1:1).

    Новый главный тренер московского клуба Олег Кононов в четырех стартовых матчах одержал две победы в РПЛ – над «Крыльями Советов» (3:1) и «Локомотивом» (2:1), уступил «Рапиду» (1:2) в Лиге Европы и сегодня сыграл вничью.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча «Спартак» – «Урал».

    Ответная встреча запланирована на 24 февраля.

    Спартак – Урал 1:1 (0:0, 1:1)
    Дата проведения
    5 декабря, 19.30, «Открытие Арена»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 48 Ханни, 1:1 – 67 Ильин.
    СпартакМаксименко, Джикия, Кутепов, Рассказов, Комбаров (Ташаев, 81), Мельгарехо (Педро Роша, 71), Тимофеев (Попов, 65), Глушаков, Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано.
    УралГодзюр, Ароян, Меркулов, Кулаков, Брызгалов, Егорычев (Жигулев, 68), Бавин, Бикфалви, Димитров, Эль-Кабир, Ильин (Панюков, 85).
    Предупреждения:
    Бавин (13), Кутепов (21), Комбаров (40), Егорычев (53), Глушаков (55), Эль-Кабир (90).

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