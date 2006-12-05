Кононов начал в «Спартаке» с 2 побед в 4 матчах

В рамках Олимп Кубка России в 1/4 финала сыграл вничью с «Уралом» (1:1).

Новый главный тренер московского клуба в четырех стартовых матчах одержал две победы в РПЛ – над «Крыльями Советов» (3:1) и «Локомотивом» (2:1), уступил «Рапиду» (1:2) в Лиге Европы и сегодня сыграл вничью.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча «Спартак» – «Урал».

Ответная встреча запланирована на 24 февраля.