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    Мамаев возразил следователю и прокурору: «Не было никакого сговора, все случилось спонтанно»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Кирилл Кокорин Футбол

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в ходе заседания суда выразил несогласие с позицией следствия.

    Хавбек проходит как обвиняемый по делу о двух драках в центре Москвы наряду с форвардом «Зенита» Александром Кокориным, а также Кириллом Кокориным и Александром Протасовицким.

    В ходе заседания Мамаев не согласился со словами прокурора и следователя о том, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору.

    «Не было никакого сговора, все случилось спонтанно. Опровергаю, что я социально опасен. С первого дня сотрудничаю со следствием, сам пришел давать показания», – сказал полузащитник.

    Мамаев также отметил, что пострадавший в драке в кафе чиновник Денис Пак на очной ставке не имел претензий лично к Павлу. 

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