Мамаев возразил следователю и прокурору: «Не было никакого сговора, все случилось спонтанно»

Полузащитник Павел Мамаев в ходе заседания суда выразил несогласие с позицией следствия.

Хавбек проходит как обвиняемый по делу о двух драках в центре Москвы наряду с форвардом Александром Кокориным, а также Кириллом Кокориным и Александром Протасовицким.

В ходе заседания Мамаев не согласился со словами прокурора и следователя о том, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору.

«Не было никакого сговора, все случилось спонтанно. Опровергаю, что я социально опасен. С первого дня сотрудничаю со следствием, сам пришел давать показания», – сказал полузащитник.

Мамаев также отметил, что пострадавший в драке в кафе чиновник Денис Пак на очной ставке не имел претензий лично к Павлу.

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