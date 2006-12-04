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    Черчесов о Кокорине и Мамаеве: «Им надо сначала разобраться с правовым полем, а потом уже думать о футбольном»

    Теги Зенит Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Павел Мамаев Краснодар ТАСС Кокорин и Мамаев Футбол

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу возможного возвращения в футбол проведших два месяца в СИЗО форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    «История, безусловно, прискорбная, но она могла приключиться и с артистом, и с фигуристом, и, извините, с журналистом. Резонанс этот скандал получил во многом из-за личностей участников. Хотелось бы, чтобы под неприятной ситуацией поскорее подвели черту.

    Мне кажется, и Кокорин, и Мамаев имели достаточно времени, чтобы переосмыслить поведение и сделать выводы. Другое дело, как все будет выглядеть через призму юридической буквы, умные люди ведь что говорят: если не знаешь, как быть, поступай по закону.

    Надеюсь, с проштрафившимися именно так и будет. В конце концов, все живы и здоровы, казнить вроде бы не за что.

    Возвращение в футбол? Им надо сначала разобраться с правовым полем, а потом уже думать о футбольном», – сказал Черчесов.

    Кокорин и Мамаев помещены под стражу до 8 декабря. В отношении футболистов возбуждено уголовное дело по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои».

    Игрокам грозит до семи лет заключения.

    Юрист объясняет дело Кокорина и Мамаева. Почему их, скорее всего, не посадят?

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