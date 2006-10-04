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    Ракитич о «Золотом мяче»: «Мы знаем, кто по-настоящему отличается от всех остальных. Это Месси»

    Теги Барселона Реал Мадрид Лионель Месси примера Испания Иван Ракитич Лука Модрич Золотой мяч Футбол

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич рассказал о том, кто, по его мнению, должен выиграть «Золотой мяч».

    «При всем уважении ко всем, кто выигрывал «Золотой мяч», мы знаем, кто по-настоящему отличается от всех остальных. Это Лео Месси.

    Порой случаются невероятные сезоны у некоторых игроков, как минувший у Луки Модрича. Люди хотят что-то поменять. 

    Но при всем уважении к Луке и всем остальным, есть игрок, которого невозможно сравнивать с остальными, и это Месси», – сказал Ракитич.

    Иван Ракитич: «Думаю, Месси и все остальные понимают, что в этом году лучшим был Модрич»

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