Ракитич о «Золотом мяче»: «Мы знаем, кто по-настоящему отличается от всех остальных. Это Месси»

Полузащитник «Барселоны» рассказал о том, кто, по его мнению, должен выиграть «Золотой мяч».

«При всем уважении ко всем, кто выигрывал «Золотой мяч», мы знаем, кто по-настоящему отличается от всех остальных. Это Лео Месси.

Порой случаются невероятные сезоны у некоторых игроков, как минувший у . Люди хотят что-то поменять.

Но при всем уважении к Луке и всем остальным, есть игрок, которого невозможно сравнивать с остальными, и это Месси», – сказал Ракитич.

Иван Ракитич: «Думаю, Месси и все остальные понимают, что в этом году лучшим был Модрич»