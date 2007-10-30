Канселу про «Золотой мяч»: «Если Роналду не выиграет, это будет немыслимо. Он лучший»

Защитник «Ювентуса» Жоау Канселу поделился мнением об игре .

«Роналду отличается от остальных, где бы он ни играл, он делает разницу. С его приходом в вырос уровень каждого отдельного игрока. Криштиану был рожден, чтобы побеждать.

Если Роналду не выиграет «Золотой мяч» в этом году, это будет немыслимо. Он лучший игрок мира, в прошлом сезоне его игра была определяющей. Криштиану доминировал в Лиге чемпионов и выиграл ее, забив 15 голов.

За кого бы он ни играл, эта команда автоматически становится лучшей. Класико тому подтверждение. Без Роналду «Реал» проигрывает 1:5, же без Месси выигрывает 5:1. В этом вся разница», – сказал Канселу.