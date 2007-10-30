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    Канселу про «Золотой мяч»: «Если Роналду не выиграет, это будет немыслимо. Он лучший»

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    Защитник «Ювентуса» Жоау Канселу поделился мнением об игре Криштиану Роналду.

    «Роналду отличается от остальных, где бы он ни играл, он делает разницу. С его приходом в «Ювентус» вырос уровень каждого отдельного игрока. Криштиану был рожден, чтобы побеждать.

    Если Роналду не выиграет «Золотой мяч» в этом году, это будет немыслимо. Он лучший игрок мира, в прошлом сезоне его игра была определяющей. Криштиану доминировал в Лиге чемпионов и выиграл ее, забив 15 голов.

    За кого бы он ни играл, эта команда автоматически становится лучшей. Класико тому подтверждение. Без Роналду «Реал» проигрывает 1:5, «Барселона» же без Месси выигрывает 5:1. В этом вся разница», – сказал Канселу.

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