Федерико Бернардески: «Роналду – лучший игрок мира. Всегда предпочитал его, а не Месси»

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески заявил, что считает лучшим футболистом мира.

«Мы все знаем уровень Роналду, лично я всегда считал его лучшим игроком в мире. Всегда предпочитал Криштиану, а не Месси. Теперь я понял, что он еще и замечательный и скромный человек. Роналду – сильная личность, он способен влиять на команду.

Я помню финал , когда он ушел с поля в первом тайме из-за травмы. На скамейке запасных он стал еще одним тренером.

У всегда был дух победителей, но Роналду привнес в команду что-то новое. Просто вспомните его удаление в матче с «Валенсией»: человек выиграл пять «Золотых мячей» и пять раз выигрывал Лигу чемпионов, но он не смог сдержать слез. Это многое говорит о нем.

Криштиану является примером для молодых игроков. Тренируясь с лучшими в мире, всегда можно что-то подсмотреть. Он очень помог мне и продолжает помогать. Роналду – пример для подражания.

много потерял после его ухода. Думаю, Роналду заслужил «Золотой мяч» в этом году. На ЧМ-2018 Роналду блистал, забить три мяча в ворота Испании может не каждый.

Модрич – настоящий чемпион, но если бы я выбирал лучшего игрока года, я бы отдал приз Криштиану. Он делает разницу, в том числе и на уровне отношений», – сказал Бернардески в интервью Tuttosport.