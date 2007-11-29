Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Sky Sports: «МЮ» активировал опцию продления контракта с Де Хеа на год

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Давид Де Хеа Футбол

    «Манчестер Юнайтед» воспользовался опцией продления контракта вратаря Давида Де Хеа еще на один год, сообщает Sky Sports.

    «МЮ» также продолжает вести переговоры о долгосрочном соглашении с 28-летним голкипером.

    Контракт испанца действовал до лета 2019 года, что позволило бы ему с 1 января заключить предварительное соглашение с иностранным клубом.

    «Манчестер Юнайтед» воспользовался опцией продления, и теперь Де Хеа останется в команде как минимум до 2020 года.

    Сообщалось, что Де Хеа готов подписать долгосрочный контракт с клубом, если ему значительно повысят оклад, ориентировочно с зарплатой 350 тысяч фунтов в неделю, как у форварда Алексиса Санчеса.

    Кроме того, появлялась информация о том, что «ПСЖ» предложил испанцу 4-летний контракт на 62 млн фунтов.

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться