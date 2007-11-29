Sky Sports: «МЮ» активировал опцию продления контракта с Де Хеа на год

воспользовался опцией продления контракта вратаря еще на один год, сообщает Sky Sports.

«МЮ» также продолжает вести переговоры о долгосрочном соглашении с 28-летним голкипером.

Контракт испанца действовал до лета 2019 года, что позволило бы ему с 1 января заключить предварительное соглашение с иностранным клубом.

воспользовался опцией продления, и теперь Де Хеа останется в команде как минимум до 2020 года.

Сообщалось, что Де Хеа готов подписать долгосрочный контракт с клубом, если ему значительно повысят оклад, ориентировочно с зарплатой 350 тысяч фунтов в неделю, как у форварда Алексиса Санчеса.

Кроме того, появлялась информация о том, что «ПСЖ» предложил испанцу 4-летний контракт на 62 млн фунтов.