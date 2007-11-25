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    Де Хеа может перейти в «ПСЖ», подписав 4-летний контракт на 62 млн фунтов

    Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Давид Де Хеа Футбол

    Вратарь Давид Де Хеа может покинуть «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.

    На 28-летнего голкипера претендует «ПСЖ». Он может присоединиться к парижскому клубу, когда истечет срок действия контракта с «МЮ».

    По данным Daily Maily, «ПСЖ» может предложить Де Хеа 4-летний контракт на 60 миллионов фунтов, с недельным окладом в 300 тысяч, что сделает испанца самым высокооплачиваемым вратарем в мире.

    Действующий контракт голкипера с «МЮ» рассчитан до июня 2019 года с опцией продления до 2020-го.

    Ранее сообщалось, что Де Хеа отказывается продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за плохих результатов команды.

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