Де Хеа может перейти в «ПСЖ», подписав 4-летний контракт на 62 млн фунтов

Вратарь Давид Де Хеа может покинуть в летнее трансферное окно.

На 28-летнего голкипера претендует . Он может присоединиться к парижскому клубу, когда истечет срок действия контракта с «МЮ».

По данным Daily Maily, «ПСЖ» может предложить Де Хеа 4-летний контракт на 60 миллионов фунтов, с недельным окладом в 300 тысяч, что сделает испанца самым высокооплачиваемым вратарем в мире.

Действующий контракт голкипера с «МЮ» рассчитан до июня 2019 года с опцией продления до 2020-го.

Ранее сообщалось, что Де Хеа отказывается продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за плохих результатов команды.