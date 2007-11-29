Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Daily Mail: Де Хеа готов остаться в «МЮ», если получит 5-летний контракт с зарплатой, как у Алексиса

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Алексис Санчес премьер-лига Англия возможные трансферы Давид Де Хеа Футбол

    Вратарь Давид Де Хеа готов остаться в «Манчестер Юнайтед», если ему значительно повысят оклад.

    По информации Daily Mail, испанец хочет сравняться по зарплате с самым высокооплачиваемым игроком «МЮ» Алексисом Санчесом (350 000 фунтов в неделю – прим. Sports.ru).

    Де Хеа также рассчитывает подписать долгосрочный контракт минимум на пять лет.

    Сообщается, что ранее представители вратаря отвергли предложение «МЮ» о продлении контракта с зарплатой 275 000 фунтов в неделю.

    Контракт Де Хеа с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2019 года с опцией продления еще на год.

    Ранее сообщалось, что игрок может перейти в «Ювентус» или «ПСЖ», а Жозе Моуринью заявил, что Де Хеа хочет остаться в «МЮ».

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться