Daily Mail: Де Хеа готов остаться в «МЮ», если получит 5-летний контракт с зарплатой, как у Алексиса

Вратарь Давид Де Хеа готов остаться в , если ему значительно повысят оклад.

По информации Daily Mail, испанец хочет сравняться по зарплате с самым высокооплачиваемым игроком «МЮ» (350 000 фунтов в неделю – прим. Sports.ru).

Де Хеа также рассчитывает подписать долгосрочный контракт минимум на пять лет.

Сообщается, что ранее представители вратаря отвергли предложение «МЮ» о продлении контракта с зарплатой 275 000 фунтов в неделю.

Контракт Де Хеа с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2019 года с опцией продления еще на год.

Ранее сообщалось, что игрок может перейти в «Ювентус» или «ПСЖ», а Жозе Моуринью заявил, что Де Хеа хочет остаться в «МЮ».