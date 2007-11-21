ТАСС: Кокорин и Мамаев заплатили компенсацию избитому ими водителю

Нападающий Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, которые взяты под стражу по делу о хулиганстве и нанесении побоев, заплатили деньги избитому ими водителю ведущей «Первого канала» в счет компенсации морального и материального ущерба, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

«В материальном плане вопрос с водителем урегулирован – деньги отправлены потерпевшему на специально открытый для него расчетный счет, что может быть представлено в суде в качестве смягчающих обстоятельств», – сообщил источник.

Собеседник также добавил, что Кокорин и Мамаев принесли всем потерпевшим извинения и признали вину в полном объеме.

Представители защиты обвиняемых и потерпевшего не подтвердили и не опровергли информацию о перечислении денег водителю, сославшись на подписку о неразглашении тайны следствия.