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    ТАСС: Кокорин и Мамаев заплатили компенсацию избитому ими водителю

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Первый канал Александр Кокорин Краснодар ТАСС Кокорин и Мамаев Футбол

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, которые взяты под стражу по делу о хулиганстве и нанесении побоев, заплатили деньги избитому ими водителю ведущей «Первого канала» в счет компенсации морального и материального ущерба, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

    «В материальном плане вопрос с водителем урегулирован – деньги отправлены потерпевшему на специально открытый для него расчетный счет, что может быть представлено в суде в качестве смягчающих обстоятельств», – сообщил источник.

    Собеседник также добавил, что Кокорин и Мамаев принесли всем потерпевшим извинения и признали вину в полном объеме.

    Представители защиты обвиняемых и потерпевшего не подтвердили и не опровергли информацию о перечислении денег водителю, сославшись на подписку о неразглашении тайны следствия.

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