Тухель о Клоппе: «Я тоже говорю о посторонних вещах, чтобы отвлечь внимание от команды, когда проигрываю»

Главный тренер Томас Тухель ответил на критику судей и игроков парижан со стороны Юргена Клоппа после матча в Лиге чемпионов (2:1).

«Я не вижу в этом большой проблемы. Против нас много фолили. Не стоит так часто фолить, особенно если уступаешь в счете 0:1. Не стоило зарабатывать 10 фолов за 10 минут.

Я тоже говорю о посторонних вещах, чтобы отвлечь внимание от игры моей команды, когда проигрываю важные матчи.

Это мнение Юргена, все в порядке. Я предпочту поговорить об игре», – сказал Тухель.

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