Клопп о судействе: «Мы одна из самых чистых команд АПЛ, но сегодня мы выглядели как мясники»

Главный тренер Юрген Клопп подвел итоги матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против (1:2).

«Начало получилось таким, как мы и планировали, игра была шальной и интенсивной, соперник очень рисковал.

Они забили дважды, выиграв подборы. Мы должны были оставаться в игре, но нам не удалось решить исход, когда мы перехватывали контроль. Мы делали все возможное, но у нас не получалось создавать явные моменты.

Когда игра начинается таким образом, сложно вернуть себе уверенность. Мы вообще не сумели показать свою игру.

Еще один момент – во втором тайме мы столкнулись с тем, что матч останавливался 500 тысяч раз, но рефери считает, что он все делал правильно.

Мы одна из самых чистых команд АПЛ, но сегодня мы выглядели как мясники. Мы должны принять результат, но все равно есть чувство, что это абсурд. Теперь мы в очередной раз должны задействовать .

«Ливерпуль» пройдет дальше, если победит 1:0 в заключительной игре? Здорово. Мы забьем, потом прозвучит финальный свисток, и мы сможем пойти домой», – сказал Клопп.

Матч «ПСЖ» – «Ливерпуль» обслуживала польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марчиняком.