Олег Кононов: «Тему Глушакова нужно заканчивать. Команде нужно единение»

Главный тренер Олег Кононов в преддверии матча с «Рапидом» высказался о влиянии на команду негативного отношения болельщиков к капитану команды .

– У вас завтра в центральной зоне нет Зобнина, нет . Можно ли сказать, что это тот самый матч, где Глушаков должен доказывать свою важность команде? То, что он настоящий капитан?

– Важность для команды должен доказывать каждый из игроков в каждом из матчей на футбольном поле.

А тему Дениса, думаю, надо заканчивать. Все остальное – на футбольном поле.

– Команде мешает играть вся ситуация с конфликтом Глушакова и фанатов? Именно поэтому проходят все акции?

– Все, что делает команда и клуб – это одно целое. Для того, чтобы мы играли и показывали результат, нужен фундамент.

Фундамент – это единение, единство – самое главное, что есть в команде. Только тогда будет победа, – сказал Кононов.