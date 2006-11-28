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    Олег Кононов: «Тему Глушакова нужно заканчивать. Команде нужно единение»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Рапид Вена Лига Европы болельщики Денис Глушаков Олег Кононов Спорт-Экспресс Футбол

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов в преддверии матча с «Рапидом» высказался о влиянии на команду негативного отношения болельщиков к капитану команды Денису Глушакову.

    – У вас завтра в центральной зоне нет Зобнина, нет Фернандо. Можно ли сказать, что это тот самый матч, где Глушаков должен доказывать свою важность команде? То, что он настоящий капитан?

    – Важность для команды должен доказывать каждый из игроков в каждом из матчей на футбольном поле.

    А тему Дениса, думаю, надо заканчивать. Все остальное – на футбольном поле.

    – Команде мешает играть вся ситуация с конфликтом Глушакова и фанатов? Именно поэтому проходят все акции?

    – Все, что делает команда и клуб – это одно целое. Для того, чтобы мы играли и показывали результат, нужен фундамент.

    Фундамент – это единение, единство – самое главное, что есть в команде. Только тогда будет победа, – сказал Кононов.

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