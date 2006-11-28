Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Луис Адриано: «Кононов поставил задачи – чемпионство, победа в Кубке и как можно дальше пройти в Лиге Европы»

    Теги Спартак Луис Адриано премьер-лига Россия Рапид Вена Олег Кононов Массимо Каррера Футбол

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Рапидом» в Лиге Европы.

    – Позади первый рабочий цикл под руководством Олега Кононова и первый матч. Что скажете?

    – Впечатления наилучшие. Главный тренер четко обозначил, какого стиля игры мы будем придерживаться.

    Это порадовало всех без исключения. И с точки зрения конкретики, и в чисто футбольном плане. Можно сказать, тренер показал нам свою визитную карточку, и этот ход сработал.

    – Олег Георгиевич заявлял, что при нем «Спартак» будет играть в атакующий футбол. На тренировочном процессе это сразу отразилось?

    – Да, занятия направлены именно на то, чтобы быстрее проникнуться философией нового тренера. Заключается она в плотной игре, построенной на коротких и средних передачах.

    – Известно, что вас звал в «Спартак» Массимо Каррера. И некоторые болельщики опасаются, что смена тренера негативно сказалась на вашем настроении.

    – Меня действительно звал в «Спартак» Каррера, но с чего вдруг я без него перестану выполнять поставленные передо мной задачи? Странный вывод.

    Я остаюсь игроком «Спартака» и хочу помочь команде добиться целей. Никакого негатива по отношению к «Спартаку» с моей стороны и близко нет.

    – А что можете сказать сегодня самым верным и преданным болельщикам «Спартака»?

    – Скажу только одно: мы сделаем все возможное, чтобы вместе с новым тренером переломить ход сезона, который складывается для нас объективно не лучшим образом.

    Никого из болельщиков и никого внутри команды не устраивает график, при котором за победой следует ничья или поражение. Это не для «Спартака».

    Мы в середине таблицы – ну куда это годится?! Тренер поставил перед нами четкие задачи: до конца биться в премьер-лиге за чемпионство, выиграть Кубок России, пройти как можно дальше в плей-офф Лиги Европы. Уверен, все без исключения отдадут максимум сил, чтобы достичь этих целей.

    – Впереди домашний матч с «Рапидом». С точки зрения шансов на выход в плей-офф он во многом решающий. «Спартак» обязан побеждать?

    – Игра очень важная. Такая же, как предыдущая против «Рейнджерс». И выигрывать нужно по-любому!

    Знаю, что руководство поставило перед нами задачу – выйти в 1/4 финала. Уверен, это вполне по силам. Ведь команда у нас отличная, – сказал Адриано.

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться