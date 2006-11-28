Луис Адриано: «Кононов поставил задачи – чемпионство, победа в Кубке и как можно дальше пройти в Лиге Европы»

Нападающий Луис Адриано поделился ожиданиями от предстоящего матча с в Лиге Европы.

– Позади первый рабочий цикл под руководством и первый матч. Что скажете?

– Впечатления наилучшие. Главный тренер четко обозначил, какого стиля игры мы будем придерживаться.

Это порадовало всех без исключения. И с точки зрения конкретики, и в чисто футбольном плане. Можно сказать, тренер показал нам свою визитную карточку, и этот ход сработал.

– Олег Георгиевич заявлял, что при нем «Спартак» будет играть в атакующий футбол. На тренировочном процессе это сразу отразилось?

– Да, занятия направлены именно на то, чтобы быстрее проникнуться философией нового тренера. Заключается она в плотной игре, построенной на коротких и средних передачах.

– Известно, что вас звал в «Спартак» . И некоторые болельщики опасаются, что смена тренера негативно сказалась на вашем настроении.

– Меня действительно звал в «Спартак» Каррера, но с чего вдруг я без него перестану выполнять поставленные передо мной задачи? Странный вывод.

Я остаюсь игроком и хочу помочь команде добиться целей. Никакого негатива по отношению к «Спартаку» с моей стороны и близко нет.

– А что можете сказать сегодня самым верным и преданным болельщикам «Спартака»?

– Скажу только одно: мы сделаем все возможное, чтобы вместе с новым тренером переломить ход сезона, который складывается для нас объективно не лучшим образом.

Никого из болельщиков и никого внутри команды не устраивает график, при котором за победой следует ничья или поражение. Это не для «Спартака».

Мы в середине таблицы – ну куда это годится?! Тренер поставил перед нами четкие задачи: до конца биться в премьер-лиге за чемпионство, выиграть Кубок России, пройти как можно дальше в плей-офф Лиги Европы. Уверен, все без исключения отдадут максимум сил, чтобы достичь этих целей.

– Впереди домашний матч с . С точки зрения шансов на выход в плей-офф он во многом решающий. «Спартак» обязан побеждать?

– Игра очень важная. Такая же, как предыдущая против «Рейнджерс». И выигрывать нужно по-любому!

Знаю, что руководство поставило перед нами задачу – выйти в 1/4 финала. Уверен, это вполне по силам. Ведь команда у нас отличная, – сказал Адриано.