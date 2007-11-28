Лига чемпионов. «Барселона» в гостях у ПСВ, «ПСЖ» примет «Ливерпуль», «Тоттенхэм» против «Интера»

В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» примет «Монако», «Тоттенхэм» сыграет с «Интером», «ПСЖ» будет противостоять «Ливерпулю», а «Барселона» проведет выездной матч с ПСВ.
Лига чемпионов
Групповой этап
5-й тур
- Дата проведения
- 28 ноября, 20.55, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 28 ноября, 23.00, «Парк де Пренс»
- Дата проведения
- 28 ноября, 23.00, «Филипс Стадион»
- Дата проведения
- 28 ноября, 23.00, «Уэмбли»
- Дата проведения
- 28 ноября, 23.00, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 28 ноября, 23.00, «Сигнал Идуна Парк»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.