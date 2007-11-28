Лига чемпионов. «Барселона» в гостях у ПСВ, «ПСЖ» примет «Ливерпуль», «Тоттенхэм» против «Интера»

В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» примет «Монако», «Тоттенхэм» сыграет с «Интером», «ПСЖ» будет противостоять «Ливерпулю», а «Барселона» проведет выездной матч с ПСВ.

Лига чемпионов

Групповой этап

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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