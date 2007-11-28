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    Лига чемпионов. «Барселона» в гостях у ПСВ, «ПСЖ» примет «Ливерпуль», «Тоттенхэм» против «Интера»

    Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Монако Интер Ливерпуль ПСВ Барселона Атлетико Брюгге Лига чемпионов Црвена Звезда результаты Наполи Тоттенхэм Футбол

    В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» примет «Монако», «Тоттенхэм» сыграет с «Интером», «ПСЖ» будет противостоять «Ливерпулю», а «Барселона» проведет выездной матч с ПСВ. 

    Лига чемпионов

    Групповой этап

    5-й тур

    Атлетико Испания – Монако Монако
    Дата проведения
    28 ноября, 20.55, «Ванда Метрополитано»
    превью матча онлайн статистика

     

    ПСЖ Франция – Ливерпуль Англия
    Дата проведения
    28 ноября, 23.00, «Парк де Пренс»
    превью матча онлайн статистика

     

    ПСВ Голландия – Барселона Испания
    Дата проведения
    28 ноября, 23.00, «Филипс Стадион»
    превью матча онлайн статистика

     

    Тоттенхэм Англия – Интер Италия
    Дата проведения
    28 ноября, 23.00, «Уэмбли»
    превью матча онлайн статистика

     

    Наполи Италия – Црвена Звезда Сербия
    Дата проведения
    28 ноября, 23.00, «Сан-Паоло»
    превью матча онлайн статистика

     

    Боруссия Д Германия – Брюгге Бельгия
    Дата проведения
    28 ноября, 23.00, «Сигнал Идуна Парк»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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