«Аякс» хочет заработать 140 млн евро на продаже де Лигта и де Йонга

продолжает работать над трансферами двух игроков — Маттейса де Лигта и Френки де Йонга.

Спортивный директор каталонцев Эрик Абидаль в Амстердаме провел переговоры с представителями голландского клуба.

«Аякс» хочет заработать 140 млн евро на продаже двух своих воспитанников. Де Йонга оценивают в 75 миллионов евро, а де Лигта — в 65 млн.

планирует снизить цену на обоих футболистов, но на них также претендуют и другие команды.

19-летний де Лигт интересен «ПСЖ», «Манчестер Сити», и «Ювентусу». За 21-летнего де Йонга готовы побороться примерно те же клубы.