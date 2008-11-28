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    «Аякс» хочет заработать 140 млн евро на продаже де Лигта и де Йонга

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    «Барселона» продолжает работать над трансферами двух игроков «Аякса» — Маттейса де Лигта и Френки де Йонга.

    Спортивный директор каталонцев Эрик Абидаль в Амстердаме провел переговоры с представителями голландского клуба.

    «Аякс» хочет заработать 140 млн евро на продаже двух своих воспитанников. Де Йонга оценивают в 75 миллионов евро, а де Лигта — в 65 млн.

    «Барселона» планирует снизить цену на обоих футболистов, но на них также претендуют и другие команды.

    19-летний де Лигт интересен «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Реалу» и «Ювентусу». За 21-летнего де Йонга готовы побороться примерно те же клубы.

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