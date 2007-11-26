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    «СЭ»: у Маркизио нет конфликта с Семаком

    Теги Зенит Сергей Семак Клаудио Маркизио премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Футбол

    Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио не имеет конфликта с тренером команды Сергеем Семаком. 

    Ранее сообщалось, что 32-летний итальянец выразил недовольство из-за того, что ему не дали выйти на поле в матче 15-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0). Из-за этого у него произошел конфликт с тренерским штабом петербуржцев.

    «Клаудио любит клуб, фанатов и город. Он переходил в «Зенит» в том числе и потому, что команду возглавляет Семак.

    Это отличный выбор для карьеры футболиста. Все разговоры о конфликте – ерунда», – сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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