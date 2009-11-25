Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Директор «Крыльев» Шикунов заходил в судейскую после матча со «Спартаком»

    Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия судьи Александр Шикунов Владимир Москалев Футбол

    Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов заходил в судейскую комнату после матча 15-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:3).

    Он высказал претензии бригаде арбитров во главе с Владимиром Москалевым, сообщает «Спорт-Экспресс».  

    По мнению Шикунова, судья не назначил пенальти в ворота «Спартака» на 57-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу «Крыльев» за игру рукой нападающего Зе Луиша в своей штрафной.

    Самарцы после игры пообещали обратиться в судейский комитет.

    Первый матч Кононова в «Спартаке»: пока без 4-3-3, Адриано – лучший

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться