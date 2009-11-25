Директор «Крыльев» Шикунов заходил в судейскую после матча со «Спартаком»

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов заходил в судейскую комнату после матча 15-го тура РПЛ со (1:3).

Он высказал претензии бригаде арбитров во главе с Владимиром Москалевым, сообщает «Спорт-Экспресс».

По мнению Шикунова, судья не назначил пенальти в ворота на 57-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу «Крыльев» за игру рукой нападающего Зе Луиша в своей штрафной.

Самарцы после игры пообещали обратиться в судейский комитет.

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