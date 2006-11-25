Гендиректор «Крыльев» об игре со «Спартаком»: «Арбитр допустил вопиющие ошибки. Напишем в судейский комитет»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков раскритиковал работу судей в матче 15-го тура РПЛ против «Спартака» (1:3).
«Незаслуженное поражение, дважды не поставили пенальти в нашу пользу.
VAR? Она необходима не только после этого матча, а вообще. Система нужна, чтобы исключать такие ошибки. Каждый может ошибиться.
Я не верю, что это была предвзятость, но ошибки вопиющие. Мы будем принимать меры, писать письмо в судейский комитет и департамент инспектирования», — сказал Шашков.
Матч обслуживала судейская бригада во главе с Владимиром Москалевым.
Арбитр не назначил пенальти в ворота «Спартака» за то, что Зе Луиш рукой прервал передачу