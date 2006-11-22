Football Leaks: Райола заработал на переходах Погба между «МЮ» и «Юве» 49 млн евро

Football Leaks опубликовала данные о комиссионных агента Мино Райолы за переходы хавбека Поля Погба.

Сообщается, что агент получил от 27 миллионов евро за переход французского полузащитника в 2012 году.

провела внутреннее расследование данного перехода, порекомендовав применить санкции к участникам сделки. Однако руководство ФИФА проигнорировало эти рекомендации.

В 2016 году при обратном переходе Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» Райола получил комиссионные от английского клуба в размере 22 миллионов евро.

Сообщается, что агент не смог доказать отсутствие конфликта интересов при данной сделке, тем самым он нарушил правила ФИФА.