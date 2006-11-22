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    Football Leaks: Райола заработал на переходах Погба между «МЮ» и «Юве» 49 млн евро

    Теги Манчестер Юнайтед Ювентус трансферы ФИФА Мино Райола Поль Погба Football Leaks Футбол

    Football Leaks опубликовала данные о комиссионных агента Мино Райолы за переходы хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

    Сообщается, что агент получил от «Ювентуса» 27 миллионов евро за переход французского полузащитника в 2012 году.

    ФИФА провела внутреннее расследование данного перехода, порекомендовав применить санкции к участникам сделки. Однако руководство ФИФА проигнорировало эти рекомендации.

    В 2016 году при обратном переходе Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» Райола получил комиссионные от английского клуба в размере 22 миллионов евро.

    Сообщается, что агент не смог доказать отсутствие конфликта интересов при данной сделке, тем самым он нарушил правила ФИФА.

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