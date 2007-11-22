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    «Реал» отказался от покупки Неймара

    Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Флорентино Перес Неймар Килиан Мбаппе Футбол

    «Реал» отказался от идеи приобретения нападающего «ПСЖ» Неймара.

    Об этом сообщил журналист Пако Гонсалес в передаче El Partidazo de COPE.

    По его информации, президент «Реала» Флорентина Перес больше не хочет вступать в переговоры по Неймару, хотя летом бразилец был одной из главных трансферных целей мадридцев.

    Одной из причин отказа называется недовольство потенциальным трансфером болельщиков «Реала».

    Ранее сообщалось, что испанский клуб может приобрести у «ПСЖ» Неймара или Килиана Мбаппе из-за проблем парижан с финансовым фэйр-плей.

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