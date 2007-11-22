«Реал» отказался от покупки Неймара

отказался от идеи приобретения нападающего «ПСЖ» .

Об этом сообщил журналист Пако Гонсалес в передаче El Partidazo de COPE.

По его информации, президент «Реала» больше не хочет вступать в переговоры по Неймару, хотя летом бразилец был одной из главных трансферных целей мадридцев.

Одной из причин отказа называется недовольство потенциальным трансфером болельщиков «Реала».

Ранее сообщалось, что испанский клуб может приобрести у «ПСЖ» Неймара или из-за проблем парижан с финансовым фэйр-плей.