В Красноярске выпустят пиво «Аленичев безалкогольное»

Красноярские предприниматели планируют продавать пиво с названием «Аленичев безалкогольное».

Идея возникла после того, как главного тренера Дмитрия Аленичева задержали сотрудники ГИБДД и обвинили его в езде в нетрезвом виде.

Аленичев отказался пройти медицинское освидетельствование и позже заявил, что в тот вечер пил только безалкогольное пиво.

«Дмитрий Анатольевич прославил безалкогольное пиво на всю страну круче, чем реклама по федеральным каналам во время чемпионата мира по футболу. В итоге у нас пришла такая идея.

Жалко только, что вместо рассказов о том, как он пьет два дня безалкогольное пиво, великий футболист мог посвятить выходные мастер-классам для детей где-нибудь в Козульке», – сказал один из руководителей красноярского супермаркета пива OKTOBEERFEST.

По словам совладельца супермаркета, в настоящее время ведутся переговоры о поставках и работа по получению прав на название нового сорта.

Аленичева подозревают в вождении в пьяном виде. Он считает это подставой