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    В Красноярске выпустят пиво «Аленичев безалкогольное»

    Теги премьер-лига Россия бизнес Дмитрий Аленичев Енисей Футбол

    Красноярские предприниматели планируют продавать пиво с названием «Аленичев безалкогольное».

    Идея возникла после того, как главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева задержали сотрудники ГИБДД и обвинили его в езде в нетрезвом виде.

    Аленичев отказался пройти медицинское освидетельствование и позже заявил, что в тот вечер пил только безалкогольное пиво.

    «Дмитрий Анатольевич прославил безалкогольное пиво на всю страну круче, чем реклама по федеральным каналам во время чемпионата мира по футболу. В итоге у нас пришла такая идея.

    Жалко только, что вместо рассказов о том, как он пьет два дня безалкогольное пиво, великий футболист мог посвятить выходные мастер-классам для детей где-нибудь в Козульке», – сказал один из руководителей красноярского супермаркета пива OKTOBEERFEST.

    По словам совладельца супермаркета, в настоящее время ведутся переговоры о поставках и работа по получению прав на название нового сорта.

    Аленичева подозревают в вождении в пьяном виде. Он считает это подставой

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